Xiaomi Redmi Go: сколько бюджетный смартфон будет стоить в Украине

Новый очень бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Go официально представили 29 января. Тогда была озвучена его ценя на европейском рынке – 80 евро. Теперь стало известно. Сколько бюджетник будет стоить в Украине – и стоимость тоже более чем доступна.

Новая модель уже появилась на сайте интернет-магазина "Алло", который является официальным представителем бренда в Украине. Смартфон уже доступен для предварительного заказа. Его стоимость составляет 2399 гривен. То есть цена даже ниже чем на европейском рынке – 80 евро (2560 гривен).

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Также на сайте указано, что Xiaomi Redmi Go поступит в продажу 28 февраля.

Характеристики Xiaomi Redmi Go

Новинка работает на 4-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 425 в паре с гигабайом оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Правда флэш-хранилище можно расширить, ведь в смартфоне предусмотрен слот для карт microSD.

Xiaomi Redmi Go поступит в продажу 28 февраля

Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.

Основная камера имеет только один модуль с разрешением 8 Мп, а фронтальная 5 Мп.