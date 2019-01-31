Xiaomi Redmi Go: сколько бюджетный смартфон будет стоить в Украине

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Xiaomi Redmi Go в Украине: цена
Xiaomi Redmi Go: цена в Украине / kanobu.ru

Новый очень бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Go официально представили 29 января. Тогда была озвучена его ценя на европейском рынке – 80 евро. Теперь стало известно. Сколько бюджетник будет стоить в Украине – и стоимость тоже более чем доступна.

Новая модель уже появилась на сайте интернет-магазина "Алло", который является официальным представителем бренда в Украине. Смартфон уже доступен для предварительного заказа. Его стоимость составляет 2399 гривен. То есть цена даже ниже чем на европейском рынке – 80 евро (2560 гривен).

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Также на сайте указано, что Xiaomi Redmi Go поступит в продажу 28 февраля.

Характеристики Xiaomi Redmi Go

Новинка работает на 4-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 425 в паре с гигабайом оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Правда флэш-хранилище можно расширить, ведь в смартфоне предусмотрен слот для карт microSD.

Xiaomi Redmi Go

Xiaomi Redmi Go поступит в продажу 28 февраля

Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.

Основная камера имеет только один модуль с разрешением 8 Мп, а фронтальная 5 Мп.

 

Технические характеристики Xiaomi Redmi Go

  • Дисплей
  • Диагональ: 5 дюймов
    Разрешение: 1280 х 720 пикселей
  • ПроцессорQualcomm Snapdragon 425
  • ПамятьОперативная: 1 ГБ
    Встроенная: 8/16 ГБ
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  • КамераОсновная: 8 Мп
    ​Фронтальная: 5 Мп
  • Аккумулятор3 000 мАч
  • Операционная системаAndroid 8.1 Oreo (Go Edition)
  •  
Теги: Xiaomi Техно Смартфоны
Источник: Техно
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