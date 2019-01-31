Xiaomi Redmi Go: сколько бюджетный смартфон будет стоить в Украине
Новый очень бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Go официально представили 29 января. Тогда была озвучена его ценя на европейском рынке – 80 евро. Теперь стало известно. Сколько бюджетник будет стоить в Украине – и стоимость тоже более чем доступна.
Новая модель уже появилась на сайте интернет-магазина "Алло", который является официальным представителем бренда в Украине. Смартфон уже доступен для предварительного заказа. Его стоимость составляет 2399 гривен. То есть цена даже ниже чем на европейском рынке – 80 евро (2560 гривен).
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Также на сайте указано, что Xiaomi Redmi Go поступит в продажу 28 февраля.
Характеристики Xiaomi Redmi Go
Новинка работает на 4-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 425 в паре с гигабайом оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Правда флэш-хранилище можно расширить, ведь в смартфоне предусмотрен слот для карт microSD.
Xiaomi Redmi Go поступит в продажу 28 февраля
Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.
Основная камера имеет только один модуль с разрешением 8 Мп, а фронтальная 5 Мп.
Технические характеристики Xiaomi Redmi Go
- Дисплей
- Диагональ: 5 дюймов
Разрешение: 1280 х 720 пикселей
- ПроцессорQualcomm Snapdragon 425
- ПамятьОперативная: 1 ГБ
Встроенная: 8/16 ГБ
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- КамераОсновная: 8 Мп
Фронтальная: 5 Мп
- Аккумулятор3 000 мАч
- Операционная системаAndroid 8.1 Oreo (Go Edition)
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