Смартфон Xiaomi Redmi Note 8T официально анонсировали в Украине: характеристики и цена

В Киеве состоялась презентация новинок от Xiaomi. Во время мероприятия представили смартфон Redmi Note 8T. Он может похвастаться сразу 4 камерами и относительно доступной цене.

Производитель называет новинку "звездой" среднего уровня. Фактически, его можно считать обновленной версией Redmi Note 8.

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Характеристики. Redmi Note 8T получил 6,3-дюймовый экран с разрешением Full HD+ (2340х1080 пикселей). Здесь разместили процессор Snapdragon 665, работающий с 4 ГБ оперативной памяти. На выбор у пользователя 3 варианта флэш-накопителя: 32/64 или 128 ГБ.



Redmi Note 8T получил 4 камеры

Емкость аккумулятора новинки составляет 4000 мАч. Новинка работает под управлением операционной системы Android 9.0.

Модуль основной камеры состоит из 4 датчиков на 48 + 8 + 2 + 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 13 Мп. Ее спрятали в аккуратном вырезе, похожем на каплю.



Фронталку спрятали в каплевидном вырезе

Цена в Украине

Модель с накопителем 32 ГБ стоит 5 499 гривен;

Модификация с 64 ГБ оценена в 5 999 гривен;

А за топовую модель с 128 ГБ памяти придется заплатить 6 499 гривен.

Redmi Note 8T поступит в продажу 14 ноября.

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