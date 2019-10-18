Xiaomi выпустила беспроводную мышку, которую можно подсоединить к двум устройствам

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Беспроводная мышка MIJIA Air Mouse
Беспроводная мышка MIJIA Air Mouse / gizmochina.com

Китайский производитель Xiaomi выпустил недорогую беспроводную мышку MIJIA Air Mouse. Ее можно одновременно подсоединить к двум устройствам.

Как пишет Gizmochina, MIJIA Air получила минималистический ультратонкий дизайн. Толщина мышки составляет всего 2,9 см, поэтому ее будет комфортно носить даже в кармане.

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Mijia Air Mouse получила металлическое колесико прокрутки с оптическим датчиком, который позволяет использовать мышь на любых поверхностях.

К ПК мышку можно подключить через Bluetooth или с помощью адаптера, поэтому девайс можно подсоединить одновременно к двум устройствам. Переключаться между устройствами можно с помощью кнопки на нижней стороне мыши.

MIJIA Air Mouse
MIJIA Air Mouse получила компактный размер

Цена. MIJIA Air Mouse оценена в 12 долларов – это 30 гривен по нынешнему курсу. Когда новинка поступит в продажу – пока не сообщили.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Xiaomi
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