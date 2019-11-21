Xiaomi выпустила бюджетный фитнес-трекер Mi Band 3i: чем интересен

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Xiaomi Mi Band 3i / gsmarena.com

Китайский производитель Xiaomi выпустил бюджетную версию своего фирменного фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 3i. Правда, новинка получилась эксклюзивно для индийского рынка.

Как передает Gsmarena.com, это доступная версия популярных фитнес-часов Mi Band 3.

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Характеристики

Новый Mi Band 3i получил AMOLED-дисплей с диагональю 0,78 дюйма. На нем должна быть выведена информация о прогулках, беге, езде на велосипеде, плавании и другой активности, звонках. Также на экран будут выводить оповещения о звонках и сообщениях.

Кроме того, Xiaomi Mi Band 3i выдерживает давление до 5 атмосфер, что обеспечивает погружение под воду на глубину до 50 метров.

Также девайс оснащен аккумулятором, емкостью 110 мАч. Производитель обещает, что этого хватит на 20 дней работы без подзарядки.

Xiaomi випустила бюджетний фітнес-трекер Mi Band 3i
Новинка доступна только в Индии

Цена

На индийском рынке новинку можно приобрести по цене 18 долларов (450 гривен). Mi Band 3i можно приобрести только в черном цвете.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Фитнес-трекер Xiaomi Техно Гаджеты
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