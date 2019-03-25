Xiaomi выпустила компактную смарт-камеру

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Xiaomi выпустила смарт-камеру
Xiaomi выпустила смарт-камеру / gizmochina.com

Китайская компания Xiaomi выпустила интеллектуальную камеру Aqara G2 (Gateway Edition). Новинка имеет компактный размер, а также оснащена магнитом. Поэтому ее можно крепить к металлическим поверхностям.

Как пишет Gizmochina, камера очень компактная, что позволяет установить ее в любом месте и аод любым углом.

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Aqara G2 оснащена 2 Мп сенсором изображения, повышает чувствительность записей на 42%. Также камера имеет восемь 940-нм инфракрасных огней, обеспечивающих видимость ночью на расстоянии до 8 метров. Инфракрасный свет обеспечивает ночное видение без вспышек.

Новинка получила розумные функции. Например, она поддерживает технологию распознавания изображений AI, которая определяет человеческую фигуру и замечает движение, исключает ложные срабатывания, вызванные животными и тому подобное. Она поддерживает технологию голосового вызова.

Xiaomi випустила компактну смарт-камеру
Камера очень компактная

 

Ее можно синхронизировать с другими устройствами и просматривать записи, например, на смартфоне.

Цена вопроса. Новинка поступит в продажу в Китае 26 марта. Ее стоимость составляет 249 юаней (37 долларов или тысяча гривен).

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Теги: Техно Новости Техно Xiaomi Гаджеты
Источник: 24 Канал
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