Xiaomi выпустила компактную смарт-камеру

Китайская компания Xiaomi выпустила интеллектуальную камеру Aqara G2 (Gateway Edition). Новинка имеет компактный размер, а также оснащена магнитом. Поэтому ее можно крепить к металлическим поверхностям.

Как пишет Gizmochina, камера очень компактная, что позволяет установить ее в любом месте и аод любым углом.

Читайте также: Новый гаджет от Panasonic поможет забывчивым людям

Aqara G2 оснащена 2 Мп сенсором изображения, повышает чувствительность записей на 42%. Также камера имеет восемь 940-нм инфракрасных огней, обеспечивающих видимость ночью на расстоянии до 8 метров. Инфракрасный свет обеспечивает ночное видение без вспышек.

Новинка получила розумные функции. Например, она поддерживает технологию распознавания изображений AI, которая определяет человеческую фигуру и замечает движение, исключает ложные срабатывания, вызванные животными и тому подобное. Она поддерживает технологию голосового вызова.



Камера очень компактная

Ее можно синхронизировать с другими устройствами и просматривать записи, например, на смартфоне.

Цена вопроса. Новинка поступит в продажу в Китае 26 марта. Ее стоимость составляет 249 юаней (37 долларов или тысяча гривен).

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно