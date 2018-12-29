Xiaomi выпустила легкий, портативный пылесос

Компания Xiaomi представила портативный пылесос SWDK Cordless Portable Vacuum Cleaner. Устройство можно при желании даже взять с собой в дорогу.

Об этом сообщает ixbt.com.

Модель представлена на краудфаундинге и там стоит всего 36 долларов (тысяча гривен).

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Пылесос генерирует 8000 вибраций в минуту, что позволяет глубоко очищать мягкую мебель, всасывая под давлением 12 000 Па. Как обещают производители, таким образом можно избавиться не только от пыли и грязи, но и от клещей. При этом происходит обработка ультрафиолетовым излучением.



Пылесос весит килограмм

Преимуществом этого пылесоса являются его размеры – он весит всего килограмм.

Портативный пылесос Xiaomi мощностью 450 Вт весит всего килограмм. Зарядки в течение 2,5 часов хватает на 25 минут работы.

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