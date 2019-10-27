Xiaomi выпустила недорогую стиральную машинку

Китайский производитель Xiaomi продолжает выпускать полезные аксессуары, которые будут по карману широкому кругу потребителей. Очередная такая новинка — стиральная машина Xiaomi Mijia Inverter Drum Washing Machine 1F.

Как передает издание Igeekphone, хоть стиралка имеет доступную цену, но она получила все необходимые функции и технологии.

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Характеристики. Габариты Xiaomi Mijia Inverter Drum Washing Machine 1F рассчитана на 10 кг белья. Диаметр барабана составляет 510 мм, а внутренний объем равен 75,5 литрам.



Стиралка стоит чуть больше 5 тысяч гривен

Также эта стиральная машина получила сенсорную панель управления без физических кнопок. Она оснащена энергоэффективным бесщёточным двигателем. Среди функций есть стирки при высокой температуре 95 градусов, интеллектуальная система идентификации объема пены, точное управление объемом воды, самоочистка, специальные режимы стирки и тому подобное.

Цена. Новая стиральная машина оценена в 210 долларов (5200 гривен). Новинка поступит в продажу 24 ноября.

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