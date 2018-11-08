Xiaomi выпустила необычный девайс, который объединяет сразу четыре устройства

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ZMI Travel Assistant Z1 пригодится каждому туристу
ZMI Travel Assistant Z1 пригодится каждому туристу / Фото из открытых источников

Китайская компания Xiaomi представила очень необычное устройство, получившее название ZMI Travel Assistant Z1. Этот девайс объединил в себе сразу четыре устройства, которые пригодятся каждому туристу.

Об этом сообщает Apple-iphone.

В частности, ZMI Travel Assistant Z1 выполняет функции телефона, внешнего аккумулятора, голосового переводчика, а также может раздавать интернет.

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Устройство имеет модуль 4G, а также два слота для SIM-карт. Оно имеет стандартный набор приложений, которые позволяют звонить, писать сообщения, выходить в интернет и прочее. Устройство получило физическую клавиатуру, поэтому снаружи выглядит, как обычный кнопочный телефон.

ZMI Travel Assistant Z1
ZMI Travel Assistant Z1 можно использовать как батарею 

ZMI Travel Assistant Z1 оснащен голосовым переводчиком, который поддерживает 17 языков. Так, пользователь должен продиктовать фразу, и переводчик озвучит ее на иностранном языке. Доступна также текстовая функция перевода.

Емкость батареи этого аппарата составляет 5000 мА/ч. Но само устройство потребляет не очень много энергии, поэтому оно может работать как внешний аккумулятор для подзарядки других устройств.

Кроме этого, устройство от Xiaomi можно использовать как модем для раздачи интернета через Wi-Fi для 10 устройств или через USB на ноутбук.

ZMI Travel Assistant Z1
ZMI Travel Assistant Z1 может раздавать интернет

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Теги: Техно Xiaomi Гаджеты Путешествия
Источник: Техно
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