Xiaomi выпустила новое поколение робота-пылесоса

Китайский производитель Xiaomi уже выпустил несколько моделей роботов-пылесосов. И все модели пользуются большим спросом среди пользователей. Поэтому не удивительно, что компания представила очередную новинку – Smart Robot Vacuum Сleaner.

Как передает igeekphone, одной из ключевых особенностей новинки стала система лазерного обнаружения препятствий (Laser Detect System, LDS). Она существенно улучшает его "проходимость".

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Устройство работает в трех режимах: стандартный, подметание и мытье. Благодаря специально разработанной конструкции, он моет действительно качественно и может заменить ручное мытье.

Характеристики. Внутри устройства разместили емкость для мусора на 550 мл и резервуар для воды точно такого же объема. Он оснащен датчиками, контролирующими подачу воды, поддерживающими оптимальное давление, чтобы избежать закупорки труб, определяющими уровень воды и тому подобное.

Smart Robot Vacuum Сleaner уже поступил в продажу

Smart Robot Vacuum Сleaner также получил мощный японский двигатель с давлением всасывания 2100 Па. От одного заряда аккумулятора хватает до 110 минут работы.

Управлять новинкой можно с помощью смартфона. Также через приложение можно разработать график уборок.

Цена. Smart Robot Vacuum Сleaner уже поступил в продажу. Его стоимость составит 255 долларов (6 400 гривен).

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