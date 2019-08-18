Xiaomi выпустила новое поколение робота-пылесоса

187 Читати новину українською
Smart Robot Vacuum Сleaner
Smart Robot Vacuum Сleaner / igeekphone.com

Китайский производитель Xiaomi уже выпустил несколько моделей роботов-пылесосов. И все модели пользуются большим спросом среди пользователей. Поэтому не удивительно, что компания представила очередную новинку – Smart Robot Vacuum Сleaner.

Как передает igeekphone, одной из ключевых особенностей новинки стала система лазерного обнаружения препятствий (Laser Detect System, LDS). Она существенно улучшает его "проходимость".

Интересно: Xiaomi существенно снизила цену на телевизор Mi TV 4S

Устройство работает в трех режимах: стандартный, подметание и мытье. Благодаря специально разработанной конструкции, он моет действительно качественно и может заменить ручное мытье.

Характеристики. Внутри устройства разместили емкость для мусора на 550 мл и резервуар для воды точно такого же объема. Он оснащен датчиками, контролирующими подачу воды, поддерживающими оптимальное давление, чтобы избежать закупорки труб, определяющими уровень воды и тому подобное.

Smart Robot Vacuum Сleaner

Smart Robot Vacuum Сleaner уже поступил в продажу

Smart Robot Vacuum Сleaner также получил мощный японский двигатель с давлением всасывания 2100 Па. От одного заряда аккумулятора хватает до 110 минут работы.

Управлять новинкой можно с помощью смартфона. Также через приложение можно разработать график уборок.

Цена. Smart Robot Vacuum Сleaner уже поступил в продажу. Его стоимость составит 255 долларов (6 400 гривен).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Когда празднуют Спас 2019: Медовый, Яблочный и Ореховый
сегодня
51789
Теги: Техно Новости Техно Xiaomi Бытовая техника
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
ТОП-3 полезных гаджетов для школьников
сегодня 18:05 ТОП-3 полезных гаджетов для школьников
Анастасія Можаровська 1991
Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
18 августа 22:00 Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
Анастасія Кушпіт 1264
Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
18 августа 13:00 Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 524
Топ-10 крупнейших IT-компаний Украины за количество работников
17 августа 22:11 Топ-10 крупнейших IT-компаний Украины за количество работников
561
Кто такая Маргарет Гамильтон: покорительница Луны, о которой привыкли молчать
17 августа 20:06 Кто такая Маргарет Гамильтон: покорительница Луны, о которой привыкли молчать
384
Новости
Больше новостей
Залиште відгук