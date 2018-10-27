Xiaomi выпустила очень теплый пуховик

Китайская компания Xiaomi представила нетипичный для нее продукт – теплую пуховую куртку под названием Mitown life. Новинка создана в сдержанном дизайне.

Об этом сообщает prostotech.com.

Верхний слой куртки создан из многомерного стрейча, поэтому куртка легко тянется. Кроме того, как заверили в компании, одежда не промокает и не пропускает холодный воздух.

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Наполнитель куртки 90% состоит из утиного пуха, поэтому Mitown life хорошо держит тепло. Также куртка имеет прочную двойную молнию.

Mitown life доступна только в классическом черном цвете.

Куртка на 90% состоит из утиного пуха

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