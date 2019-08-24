Китайский производитель Xiaomi выпустил новый продукт для кухни – разумную посудомоечную машину Viomi Smart Dishwasher 2019. Этот новый продукт уже представили на своей фирменной платформе коллективного финансирования Youpin.

Как пишет ixbt.com, новая посудомоечная машина Viomi Smart Dishwasher 2019 оснащена моющим насосом от итальянской фирмы Weike. Насос может обеспечивать поток промывочной воды под очень высоким давлением – 15 тысяч Па.

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Это позволяет очищать посуду и дезинфицировать ее, при этом покрытие посуды остается невредимым.

Также инженеры оборудовали новинку технологии трехмерного распыления. Водяные струи бьют во всех направлениях. Таким образом, нет мест, которые остаются грязными.



Xiaomi выпустила разумную посудомоечную машинку

Viomi Smart Dishwasher 2019 работает при температуре нагрева до 70 градусов, что позволяет эффективно отмывать масло и другие жиры, и способствует стерилизации посуды. В связи с этим умная посудомоечная машина оснащена импортной японской системой сушки с горячим воздухом.

Умные фишки. В новинке присутствует режим быстрого мытья за 30 минут. На выбор стандартный, экономичный и индивидуальный режимы стирки. Посудомоечная машина может вместить 8 наборов столовых приборов. Управлять машиной можно удаленно с помощью мобильного приложения.

Цена. Стоимость Viomi Smart Dishwasher 2019 составляет 354 доллара (8850 гривен).

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