Xiaomi выпустила рюкзак с защитой от воды за 15 долларов

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Рюкзак Mi Business Casual Backpack
Рюкзак Mi Business Casual Backpack / store.mi.com

Индийское подразделение Xiaomi выпустило интересный рюкзак, который получил название Mi Business Casual Backpack. Среди весомых преимуществ – защита от воды по стандарту IPX4.

Как пишет gagadget.com, рюкзак создан в минималистическом дизайне. Его габариты: 44×32×16 см. Объем – 21 литр.

Его создали из полиэстера 600D. Также инженеры добавили немало отделений, например, специальное для телефона или документов, а также отделы для ноутбука и бутылки.

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Также он не боится дождя, так как имеет защиту от воды по стандарту IPX4.

Mi Business Casual Backpack

Mi Business Casual Backpack получил много отделов

Цена. Mi Business Casual Backpack уже доступен на официальном сайте производителя по цене 15 долларов (390 гривен). Появится ли он в Украине – пока неизвестно.

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Теги: Техно Новости Техно Xiaomi Гаджеты
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