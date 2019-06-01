Xiaomi выпустила суперавтономную настольную лампу: детали

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Xiaomi выпустила суперавтономную настольную лампу: детали
Xiaomi выпустила суперавтономную настольную лампу: детали / Ilenta.com

На площадке Xiaomi Mijia появилась новая беспроводная светодиодная настольная лампа, автономность которой достигает 40 часов. Лампа, как уверяет производитель, легче, чем стандартный планшет.

Лампу оборудовали аккумулятором емкостью 2000 мАч, который обеспечивает до 40-ка часов автономной работы при малейшей яркости. Если же яркость максимальная, то лампа проработает не более 4-х часов, а в среднем режиме – около 7 часов.

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В чем особенность. Еще одной особенностью новинки стала защита от синей части спектра света. Головка поддерживает регулировку угла наклона на 120 градусов.

Настільна лампа від Xiaomi вражає своєю автономністюНастольная лампа от Xiaomi поражает своей автономностью

На корпусе есть кнопка, нажав на которую, вы включаете или выключаете лампу. А длительное удержание – регулирует яркость и цветовую температуру по трем параметрам:

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Цена. Заряжается устройство через интерфейс MicroUSB. Цена лампы составляет 15 долларов.

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Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Гаджеты
Источник: Техно 24
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