Xiaomi выпустила умную настольную лампу

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Настольная лампа Mi Table Lamp 1S
Настольная лампа Mi Table Lamp 1S / gizmochina.com

Китайская компания Xiaomi уже имеет в своем перечне несколько видов ламп. Теперь она добавила в перечень еще одну новинку – настольную лампу под названием Mi Table Lamp 1S.

Как пишет Gizmochina, новинка является модернизированной версией лампы Mi Table Lamp, которая была представлена в прошлом году.

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Что интересного. Новая версия лампы сохранила простой и изящный дизайн. Яркость света от Mi Table Lamp 1S достигает 520 лм – это вдвое больше, чем у предшественника.

Новинка получила металлический корпус. В отличие от обычных настольных ламп, кронштейн светильника можно сложить и регулировать. Максимальный угол открытия и закрытия кронштейна составляет 135 градусов.

Mi Table Lamp1S
Mi Table Lamp1S можно управлять с помощью приложения

Кстати, лампой можно управлять с помощью приложения Mi Home. Также Mi Table Lamp 1S может быть подключена к умному дому Google Home или Apple HomeKit. Новинка поддерживает команды голосового помощника XiaoAI.

Цена. Mi Table Lamp 1S на китайском рынке стоит 179 юаней (это около 26 долларов или 700 гривен).

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Теги: Техно Гаджеты Новости Техно Xiaomi
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