Xiaomi выпустила умный массажер для шеи

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Xiaomi выпустила умный массажер для шеи
Xiaomi выпустила умный массажер для шеи / gizmochina.com

Китайский производитель Xiaomi порадовал фанатов новым оригинальным продуктом – это шейный массажер Jeeback Neck Massager G2. Новинку традиционно представили на площадке коллективного финансирования китайского производителя.

Как пишет gizmochina, на площадке его можно заказать за 35 долларов (875 гривен).

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Кого заинтересует. Производитель говорит, что это полезная вещь для людей, имеющих сидячую работу. Вес устройства составляет всего 190 г, поэтому его очень комфортно держать на шее.

Характеристики. Массажер оснащен тремя массажными головками с плавающей конструкцией, что позволяет идеально адаптироваться к различным типам шеи.

Jeeback Neck Massager G2
Массажером можно управлять через смарфтон

Девайс способен имитировать массаж, разминку и иглоукалывание. Он также имеет функцию подогрева с постоянной температурой 42 градуса.

Он работает автономно от батареи. Одного заряда хватает до 8 дней работы. Jeeback Neck Massager G2 можно управлять с помощью смартфона или с помощью специального пульта.

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Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Гаджеты
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