Xiaomi выпустила умный светильник: чем он особенный
Китайский производитель Xiaomi представил умный светильник Xiaomi Mi Motion Activated Night Light 2. Новинка может похвастаться несколькими уровнями яркости и экономией электроэнергии.
Интересные фишки. Xiaomi Mi Motion Activated Night Light 2 получил два датчика. Первый, инфракрасный, который позволяет лампе автоматически включаться при обнаружении движения даже в полной темноте.
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Еще один датчик отвечает за то с какой яркостью нужно включать свет, в зависимости от того, насколько темно в комнате. Светильник от Xiaomi поддерживает два уровня яркости.
Еще одна полезная функция новинки – экономия энергии. Светильник отключает энергию через 15 секунд после последнего обнаружения движения.
Умный светильник оснащен магнитным креплением и вращающимся шарниром, который позволяет направить свет под нужным углом.
Цена. Новинка получила очень приятный ценник – 7 долларов – это 175 гривен по нынешнему курсу. Правда эта стоимость действует только на индийском рынке.
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