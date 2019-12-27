Xiaomi заинтриговала новыми умными часами для женщин

Компания Xiaomi только недавно представила умные часы Mi Watch – и вот на горизонте уже маячит новая модель. Она, правда, имеет свою специфику – ориентирована на женщин.

Особенности новых смарт-часов

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На суть устройства намекает тизерная картинка, опубликованная на странице Xiaomi Mijia. На столе аккуратно разложены женские аксессуары, а в центре место как раз для умных часов. Они даже обозначены пунктиром.



Xiaomi готовит новые смарт-часы, ориентированные на женскую аудиторию

Видно, что устройство получит круглый дисплей, но кроме этого, а также ориентации на женскую аудиторию, больше сказать нечего.

Дата анонса

Xiaomi официально представит новинку утром 30 декабря.

Напомним, что накануне смарт-часы от Xiaomi появились на краудфандинговой платформе. Умные часы получили название Xiaomi Youpin Forbidden City и могут похвастаться лаконичным внешним видом.

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