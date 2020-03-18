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Xiaomi запатентовала смартфон с гибкой камерой: фото

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Инженеры Xiaomi продолжают экспериментировать с форм-факторами гибких девайсов. Очередным патентом компании стал дизайн устройства, в котором один модуль одновременно выполняет роль фронтальной и основной камеры благодаря специальной конструкции дисплея.

Что известно о патенте

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На чертежах, прилагаемых в качестве сопроводительной документации к патенту, четко видно, что Xiaomi предлагает оборудовать смартфон дисплеем, который можно загнуть назад, сообщает Gizchina.

Таким образом, фронтальные датчики смогут выполнять роль основных.

Серия патентных снимков нового смартфона Xiaomi – смотрите фото

 

 

Создание смартфона

Планирует ли компания когда-нибудь воплотить такое достаточно смелое решение в жизнь – неизвестно. Сейчас подобный смартфон с поворачиваемым "экраном-ярлыком" существует только в виде чертежей на бумаге.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Техно Разработки Xiaomi Новости Техно Смартфоны
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