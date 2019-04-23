Защита провалилась: смартфон Nokia 9 PureView разблокировали с помощью жвачки – видео

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Nokia 9 PureView
Nokia 9 PureView

После последнего обновления флагманского смартфона Nokia 9 PureView его сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран, начал принимать незарегистрированные в системе отпечатки.

Как информирует Decoded Pixel, проблема оказалась гораздо серьезнее.

Так, пользователи начали сообщать, что смартфон можно разблокировать не только "чужими" пальцами, но и другими посторонними предметами.

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В частности, пользователи обнародовали видео, на котором флагман разблокируют с помощью упаковки жевательной резинки. Также смартфон можно разблокировать с помощью монеты и кожаных перчаток.

Почему так случилось. Эксперты предполагают, что причина в измененных Nokia алгоритмах проверки отпечатков, которые теперь выдают положительный ответ с меньшим уровнем соответствия зарегистрированным отпечаткам.

Чем известен Nokia 9 PureView. Самая главная фишка смартфона – наличие 5 модулей в основной камере. Это первый смартфон на рынке, имеющий такое количество датчиков. Кстати, именно из-за такой уникальной камеры разработчики затягивали с презентацией, было сложно наладить качественную работу такого количества модулей.

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Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Nokia
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