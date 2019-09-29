Зима близко: Xiaomi выпустила умную куртку

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Xiaomi выпустила умную куртку
Xiaomi выпустила умную куртку

Китайская компания Xiaomi известна своими интересными разработками. Недавно производитель представил умную куртку. Это высокотехнологичный пуховик с интеллектуальным контролем температуры.

Новинку представили на фирменной краудфандинговой платформе.

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Чем интересна разработка? Куртка оснащена терморегулятором с тремя различными режимами. Один из них автоматически регулирует нагрев пуховика в соответствии с температурой окружающей среды.

Xiaomi випустила розумну куртку
Куртка оснащена 3 датчиками

Как уверяет производитель, новинка оснащена аккумулятором на 10 тысяч мАч, чего должно хватить на бесперебойный подогрев в течение 7 часов. Куртка получила водонепроницаемую структуру. Ее можно надевать на две стороны. Кроме того, пуховик имеет светоотражатели, размещенные спереди и сзади.

Наполнитель на 90% состоит из гусиного пуха, который защищает от проникновения ветра. Набивка происходит в автоматическом режиме, что позволяет равномерно распределить гусиный пух.

Цена. Участникам краудфандинговой компании нужно заплатит 499 юаней (это 70 долларов) или 1700 гривен. Сбор средств будет окончен 7 октября. После этого цена может незначительно вырасти.

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Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Гаджеты
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