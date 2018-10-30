Зонд NASA рекордно приблизился к Солнцу

Солнечный зонд Parker, который запустили 31 июля, уже установил рекорд – он стал ближайшим к Солнцу рукотворным объектом за всю историю космических полетов.

Эту информацию передает NASA.

Это случилось 29 октября, когда Parker пересек отметку в 42,48 миллионов километров до Солнца. Предыдущий рекорд установил немецко-американский космический корабль Helios 2. Этот полет корабль выполнил в 1976 году.

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Кроме того, уже в ближайшие дни зонд должен установить еще один рекорд, став самым быстрым кораблем в истории космонавтики.

Parker должен установить еще один рекорд

До 2024 года Parker должен приблизиться к Солнцу на расстояние 6,1 миллиона километров и передать собранную информацию на Землю. После этого зонд сгорит в солнечном излучении.

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