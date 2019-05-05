Зонд NASA сделал снимок заката Солнца на Марсе

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Зонд NASA сделал снимок заката Солнца на Марсе
Зонд NASA сделал снимок заката Солнца на Марсе / NASA

InSight сделал снимок на 145 сол пребывания на Красной планете. Зонд NASA InSight получил снимок заката Солнца на Марсе.

Как сообщается на сайте агентства, изображение было получено 25 апреля на 145 сол (марсианский день) нахождения аппарата на Красной планете.

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Снимок получили около 18:30 по марсианскому времени. Он представлен в цветокоррекции, что позволяет передать цвета так, как их увидел бы человеческий глаз.

InSight совершил посадку на Марс 26 ноября. Миссия аппарата рассчитана на два года, за это время он будет собирать данные о внутреннем строении и составе планеты. Это позволит исследователям получить дополнительные сведения о том, как были сформированы каменистые космические тела в Солнечной системе.

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Теги: Новости Техно Техно NASA Космос
Источник: Техно 24
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