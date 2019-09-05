Зонд зафиксировал ледяную лавину на Марсе: фото
Зонд NASA MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) зафиксировал ледяную лавину на Марсе. Фото было сделано в мае этого года. Как видно на снимке, глыбы сползли со скалы и подняли облака красной пыли.
Как пишет International Business Times, на северном полюсе Марса есть массивные залежи льда. Под влиянием Солнца лед тает и рассыпается на куски.
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"Каждую весну Солнце светит на стороне скопления слоев на северном полюсе Марса. Тепло дестабилизирует лед и блоки разваливаются", – написала Кэнди Хансен из Лунной и планетарной лаборатории университета Аризоны.
Кроме того, ледяную лавину могут вызвать и другие факторы. Например, в июне 2018 года зафиксировали лавину, которую спровоцировало падение метеорита.
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