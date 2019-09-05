Зонд зафиксировал ледяную лавину на Марсе: фото

Зонд NASA MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) зафиксировал ледяную лавину на Марсе. Фото было сделано в мае этого года. Как видно на снимке, глыбы сползли со скалы и подняли облака красной пыли.

Как пишет International Business Times, на северном полюсе Марса есть массивные залежи льда. Под влиянием Солнца лед тает и рассыпается на куски.

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"Каждую весну Солнце светит на стороне скопления слоев на северном полюсе Марса. Тепло дестабилизирует лед и блоки разваливаются", – написала Кэнди Хансен из Лунной и планетарной лаборатории университета Аризоны.

Avalanche season on Mars: Every spring the Sun shines on the layered deposits near the planet’s north pole, destabilizing the ice there. In May, our Mars Reconnaissance Orbiter caught this avalanche in the act. Details: https://t.co/tFov7f45E7 pic.twitter.com/b8RA3fEe3I — NASA Solar System (@NASASolarSystem) September 3, 2019

Кроме того, ледяную лавину могут вызвать и другие факторы. Например, в июне 2018 года зафиксировали лавину, которую спровоцировало падение метеорита.

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