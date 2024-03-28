"В зручний час для Путіна": євродепутати про відновлення загрози ісламського тероризму в Європі
Суспільства у всьому світі живуть із постійною загрозою терористичних атак протягом останніх років. Однак нещодавній теракт у російському "Крокус Сіті Холі" допомагає відвернути увагу від злочинів агресії Кремля в Україні.
Про це заявили євродепутати в коментарі кореспондентці 24 Каналу в Брюсселі. У ЄС також занепокоєні можливим зростанням загрози тероризму після стрілянини під Москвою.
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Євродепутати занепокоєні можливими наслідками від теракту
Литовська євродепутатка від Європейської народної партії Раса Юкнявічене заявила, що загроза ісламського тероризму відродилась у зручний час для Путіна. Так само як напад ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року.
Ми не знаємо, що саме сталося і чи зіграла в цьому роль Росія, але бачимо, що і те, і інше допомагає відвернути увагу від злочинних дій і загроз Росії. Залишається багато запитань щодо нападу в Москві. Але ми не повинні дозволити йому відволікти нас від загрози, яку Росія становить для глобальної безпеки,
– сказала Юкнявічене.
Естонський європарламентар від Renew Europe Урмас Пает вважає, що вже кілька років поспіль суспільства в усьому світі живуть у ситуації, коли терористична загроза більша, ніж просто теоретична можливість.
"Щодо нещодавніх подій у Москві, здається, ми знову досягли етапу, коли терористичні організації мають і можливості, і мотивацію для завдання удару. Всі суспільства є вразливими", – наголосив естонський євродепутат.
ЄС може співпрацювати з Росією у боротьбі з тероризмом
- Речник Єврокомісії з закордонних справ Пітер Стано від імені ЄС закликав Росію не використовувати теракти в Москві як привід для посилення війни в Україну. Речник також зазначив, що у Брюсселі не бачать жодних доказів того, що Україна хоч якось пов'язана з цими атаками.
- Стано також наголосив, що Євросоюз є одним із найбільших відповідальних міжнародних гравців у боротьбі з тероризмом. Тому не відкидає можливої співпраці з Москвою у цій сфері.
- За словами речника, якби Росія виступила з пропозицією, яка заслуговує на довіру і ґрунтується на раціональних підставах та повазі до міжнародних правил, то Європейський Союз, ймовірно, не відмовився б від співпраці. Однак наразі таких пропозицій від Росії не надходило.