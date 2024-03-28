"В удобное время для Путина": евродепутаты о возобновлении угрозы исламского терроризма в Европе
Общества во всем мире живут с постоянной угрозой террористических атак в последние годы. Однако недавний теракт в российском "Крокус Сити Холле" помогает отвлечь внимание от преступлений агрессии Кремля в Украине.
Об этом заявили евродепутаты в комментарии корреспонденту 24 Канала в Брюсселе. В ЕС также обеспокоены возможным ростом угрозы терроризма после стрельбы под Москвой.
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Евродепутаты обеспокоены возможными последствиями от теракта
Литовский евродепутат от Европейской народной партии Раса Юкнявичене заявила, что угроза исламского терроризма возродилась в удобное время для Путина. Так же как нападение ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.
Мы не знаем, что именно произошло и сыграла ли в этом роль Россия, но видим, что и то, и другое помогает отвлечь внимание от преступных действий и угроз России. Остается много вопросов относительно нападения в Москве. Но мы не должны позволить ему отвлечь нас от угрозы, которую Россия представляет для глобальной безопасности,
– сказала Юкнявичене.
Эстонский европарламентарий от Renew Europe Урмас Паэт считает, что уже несколько лет подряд общества во всем мире живут в ситуации, когда террористическая угроза больше, чем просто теоретическая возможность.
"Относительно недавних событий в Москве, кажется, мы снова достигли этапа, когда террористические организации имеют и возможности, и мотивацию для нанесения удара. Все общества являются уязвимыми", – подчеркнул эстонский евродепутат.
ЕС может сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом
- Представитель Еврокомиссии по иностранным делам Питер Стано от имени ЕС призвал Россию не использовать теракты в Москве как повод для усиления войны в Украине. Представитель также отметил, что в Брюсселе не видят никаких доказательств того, что Украина хоть как-то связана с этими атаками.
- Стано также отметил, что Евросоюз является одним из крупнейших ответственных международных игроков в борьбе с терроризмом. Поэтому не исключает возможного сотрудничества с Москвой в этой сфере.
- По словам представителя, если бы Россия выступила с предложением, которое заслуживает доверия и основывается на рациональных основаниях и уважении к международным правилам, то Европейский Союз, вероятно, не отказался бы от сотрудничества. Однако пока таких предложений от России не поступало.