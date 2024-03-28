"В удобное время для Путина": евродепутаты о возобновлении угрозы исламского терроризма в Европе

Общества во всем мире живут с постоянной угрозой террористических атак в последние годы. Однако недавний теракт в российском "Крокус Сити Холле" помогает отвлечь внимание от преступлений агрессии Кремля в Украине.

Об этом заявили евродепутаты в комментарии корреспонденту 24 Канала в Брюсселе. В ЕС также обеспокоены возможным ростом угрозы терроризма после стрельбы под Москвой.

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Литовский евродепутат от Европейской народной партии Раса Юкнявичене заявила, что угроза исламского терроризма возродилась в удобное время для Путина. Так же как нападение ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

Мы не знаем, что именно произошло и сыграла ли в этом роль Россия, но видим, что и то, и другое помогает отвлечь внимание от преступных действий и угроз России. Остается много вопросов относительно нападения в Москве. Но мы не должны позволить ему отвлечь нас от угрозы, которую Россия представляет для глобальной безопасности,

– сказала Юкнявичене.

Эстонский европарламентарий от Renew Europe Урмас Паэт считает, что уже несколько лет подряд общества во всем мире живут в ситуации, когда террористическая угроза больше, чем просто теоретическая возможность.

"Относительно недавних событий в Москве, кажется, мы снова достигли этапа, когда террористические организации имеют и возможности, и мотивацию для нанесения удара. Все общества являются уязвимыми", – подчеркнул эстонский евродепутат.

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