Теракт у "Крокус Сіті Хол": The Times описало три сценарії наслідків

У п'ятницю, 22 березня, у Красногорську кілька озброєних чоловіків влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл". Це продемонструвало неготовність спецслужб Росії до відповідних викликів.

Видання зазначає, що війна проти України позбавила російського диктатора вузького бачення. Тепер, ті росіяни, що уявляли довіреного лідера, самі бояться за власне майбутнє.

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Путін втрачає контроль

У публікації мовиться, що події, які відбуваються в Росії, демонструють той факт, що Путін втрачає контроль.

Події, що це демонструють:

16 лютого загинув російський опозиціонер Олексій Навальний;

на початку березня росіяни влаштували мовчазний траур за Навальним;

7 березня США попередили Росію про терористичну загрозу. Втім, Путін проігнорував це і заявив, що це спроби зменшити явку на виборах в Росії під час яких він виграв з "підозріло високим результатом 88%".

Три сценарії наслідків теракту

The Times представив три потенційні сценарії наслідків теракту в Росії:

Росія може використати теракт, представивши його як операцію, проведену під чужим прапором, з метою підбурити суспільний гнів проти України та виправдати загальну мобілізацію;

Путін може використати теракт як спосіб, щоб заморозити війну проти України й зосередитись на війні проти тероризму;

російський диктатор втратив свій політичний вплив і дозволяє внутрішнім конфліктам взяти гору. Армія переживає значний стрес, а в тіні обговорюється питання про наступника Путіна. Повернення тероризму до Росії було передбачуваним, але ігнорувалося.

Втручання Путіна в Сирію з метою підтримати м'ясника Асада принесло йому мало друзів. Центральноазіатські республіки відчувають його слабкість... Путін посилить обмін розвідданими про ІДІЛ з Туреччиною, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю",

– резюмували у виданні.

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