Тому Путін так довго думав: теракт у Підмосков'ї показав критичну проблему Кремля

У Росії затримали стрільців, які влаштували теракт у "Крокусі" і звісно ж знайшли там "український слід". Та до усіх цих подій є питання і це свідчить про погану роботу російських спецслужб.

Зокрема, неготовність Росії відповідати викликам, з якими вона стикнулася. Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що саме тому Владімір Путін так довго думав і його звернення скасовували.

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Путін не може напряму звинуватити у всьому "київський режим"

Так, Кремлю треба був час, щоб зібрати потрібну інформацію і, можливо, спробувати отримати її від США. Тож усе затягнулося.

Тому Путін напряму не звинуватив Україну, тому що, думаю, у США є неспростовні докази того, що це була атака саме терористів ІДІЛ,

– зазначив Мусієнко.

На його думку, щойно Сполучені Штати "викладуть на стіл свої неспростовні докази – Росія сяде в калюжу".

Версію Путіна про те, що терористи буцімто хотіли їхати в Україну вже спростували з Білорусі. Там заявили, що допомагали в операції щодо затримання терористів, і відбулося це саме на російсько-білоруському кордоні.

Крім того, російська пропаганда побудована так, щоб одразу ж прямо звинувачувати у всьому "неонацистський режим". Цього разу сталося трошки інакше.

"Тому вони зіштовхнулися з тим викликом, до якого реально не готувалися. Це свідчить про великий прорахунок і суттєві помилки у структурі безпеки на території Росії. Їх вдарили туди, звідки вони сьогодні не чекали", – підкреслив керівник Центру військово-правових досліджень.

У Росії зараз буде серйозна проблема

Один із затриманих терористів сказав, що він нібито слухав проповідника. Зараз росіяни намагатимуться знайти його.

"Якщо є проповідник, який вербує людей, то це означає, що організація на території Росії вже пустила корені й це означає, що зараз буде надзвичайно серйозна проблема", – припустив Мусієнко.

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