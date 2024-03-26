Дуже дивна схема: чи може теракт під Москвою мобілізувати росіян на війну

Путін через пів доби після теракту в торговельному центрі "Крокус Сіті Хол" прокоментував те, що сталося в Підмосков'ї. Звісно ж, він заявив про "український слід" в цій історії.

Чи є теракт у "Крокус Сіті Холі" способом глави Кремля мобілізувати росіян на війну проти України, сказав 24 Каналу колишній співробітник КДБ Сергій Жирнов.

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Чи може теракт мобілізувати росіян

Жирнов зазначив, що російське суспільство не відчуває себе частиною війни. Історія з терактом у Підмосков'ї могла би спрацювати як стимул до мобілізації населення на війну, якби там справді був ний "український слід".

Однак, зауважив він, історія з "Ісламською державою" (ІДІЛ) руйнує цей механізм. Якби не було заяви від терористичної організації про відповідальність за теракт, не виникало б жодних питань.

Коли ви вибудовуєте якусь картинку, вона має бути зрозумілою,

– заявив ексагент КДБ.

Тобто, пояснив він, будь-яка ідеологічна картинка, яка "заряджає" людей на певні дії, має бути простою. А в цьому випадку навіть у людей з великим досвідом виникає безліч запитань, вони не можуть осмислити, хто смикає за ниточки.

Чому Путін так довго мовчав

Ексспівробітник КДБ вважає, що це дуже складна та дивна схема для того, щоб мобілізувати російське суспільство на війну з Україною. Адже в цій історії і Таджикистан, і Афганістан, і ІДІЛ. Це поки що не вписується в путінську історію.

Він зазначив, що цікаво й те, як швидко Путін з'явився зі зверненням.

Якщо це було цілеспрямовано зроблено, він би з'явився тут же ввечері або рано-вранці в суботу й одразу би пояснив, хто, що, де та чому,

– сказав Жирнов.

Також, додав він, у затриманих "знайшли" б і українські паспорти, і синьо-жовті прапори. Але нічого цього не було. А заява Путіна, де він спробував повернути все проти України, наразі свідчить про те, що це була не підготовка – він просто скористався випадком.

Теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол": що відомо