Виявляється тікали до Білорусі: Лукашенко "викрив" брехню Путіна щодо терористів

Днями російський диктатор Владімір Путін заявив, що терористи, які вчинили теракт в одному із ТЦ Підмосков'я, нібито намагалися втекти до України. Однак самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів зовсім іншу версію щодо того, куди рухалися нападники.

Ба більше, за даними білоруських ЗМІ, посол Білорусі у Росії Дмитро Крутой заявив, що білоруські спецслужби допомагали Росії виконати завдання не дати піти терористам через кордон між країнами. Таким чином ще одні звинувачення Путіна та російської ФСБ у бік нашої держави було спростовано, оскільки у цій заяві йдеться саме про співпрацю на російсько-білоруському кордоні.

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"Викрив" брехню Путіна

Одне із державних пропагандистських ЗМІ Білорусі повідомило, що за словами самопроголошеного президента країни, нападники на російський "Крокус Сіті Хол", тікаючи мали намір потрапити до Білорусі. Втім, Лукашенко зазначив, що через заходи безпеки вони "розвернулися" та вирішили прямувати через "українсько-російський кордон".

Як розповів білоруський диктатор, терористи не могли піти в Білорусь, оскільки "в перші хвилини, як у Росії частина області перейшла на посилений режим безпеки".

Тому вони в Білорусь ніяк не могли зайти. Вони це бачили. Тому відвернулися і пішли на ділянку українсько-російського кордону,

– сказав він.

Повідомляється, що щойно Лукашенку та Путіну надійшла інформація від спецслужб про те, що автомобіль із терористами рухається в напрямку Брянська, було досягнуто домовленості. Вона полягала у тому, що Білорусь нібито заблокує свою ділянку напрямку ймовірного руху злочинців, а російська сторона – свою.

Що відомо про звинувачення від російського диктатора у бік України