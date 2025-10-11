Укр Рус
11 жовтня, 15:37
2

Місце Парубія у Раді: Чорновол відповіла, чи піде до парламенту

Дарія Черниш
Основні тези
  • Тетяна Чорновол вирішила не ставати народною депутаткою і продовжить службу на передовій.
  • Перед цим Чорновол звернулася до ЦВК з проханням про відстрочку реєстрації.

Тетяна Чорновол заявила, що не стане народною депутаткою. Вона продовжить службу на передовій, попри можливість отримати мандат у Верховній Раді.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відеозвернення військовослужбовиці Тетяни Чорновол.

Яке рішення увалила Чорновол?

Тетяна Чорновол вирішила не ставати народною депутаткою. За словами військової, вона сама звернулася до ЦВК з проханням надати відстрочку і подякувала  за "державницьку позицію".

Я не вийду з цього герцю з московською ордою. Така моя відповідь. Мене вже, до речі, привітав Петро Порошенко. Він поважає моє рішення,
– оголосила Чорновол.

Крім того, військова розкритикувала ухиляння від служби, яке, за її словами, "облагороджується політичними гаслами". Вона підкреслила, що власним прикладом хоче показати, що обирає "не парламент, а армію".

Також Чорновол додала, що "тепер має рік, щоб перемогти агресора і отримати моральне право залишити фронт"

Що передувало?

  • Тетяна Чорновол є наступною у виборчому списку "Європейської Солідарності" під № 27 після вбитого 30 серпня Андрія Парубія.

  • 6 жовтня Чорновол звернулася до ЦВК із проханням продовжити строк подання документів на реєстрацію нардепкою. Комісія визнала вказану причину поважною і дозволила подати документи до 6 жовтня 2026 року.

  • Раніше військова була депутаткою від "Народного фронту" та працювала у комітеті ВР із питань нацбезпеки та оборони.