Місце Парубія у Раді: Чорновол відповіла, чи піде до парламенту
- Тетяна Чорновол вирішила не ставати народною депутаткою і продовжить службу на передовій.
- Перед цим Чорновол звернулася до ЦВК з проханням про відстрочку реєстрації.
Тетяна Чорновол заявила, що не стане народною депутаткою. Вона продовжить службу на передовій, попри можливість отримати мандат у Верховній Раді.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відеозвернення військовослужбовиці Тетяни Чорновол.
Яке рішення увалила Чорновол?
Тетяна Чорновол вирішила не ставати народною депутаткою. За словами військової, вона сама звернулася до ЦВК з проханням надати відстрочку і подякувала за "державницьку позицію".
Я не вийду з цього герцю з московською ордою. Така моя відповідь. Мене вже, до речі, привітав Петро Порошенко. Він поважає моє рішення,
– оголосила Чорновол.
Крім того, військова розкритикувала ухиляння від служби, яке, за її словами, "облагороджується політичними гаслами". Вона підкреслила, що власним прикладом хоче показати, що обирає "не парламент, а армію".
Також Чорновол додала, що "тепер має рік, щоб перемогти агресора і отримати моральне право залишити фронт"
Що передувало?
Тетяна Чорновол є наступною у виборчому списку "Європейської Солідарності" під № 27 після вбитого 30 серпня Андрія Парубія.
6 жовтня Чорновол звернулася до ЦВК із проханням продовжити строк подання документів на реєстрацію нардепкою. Комісія визнала вказану причину поважною і дозволила подати документи до 6 жовтня 2026 року.
Раніше військова була депутаткою від "Народного фронту" та працювала у комітеті ВР із питань нацбезпеки та оборони.