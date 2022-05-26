Тільки угорські номери: в Угорщині влада обмежила купівлю бензину

Угорська влада заборонила іноземцям заправляти автомобілі на АЗС на території країни. Бензин продають тільки своїм громадянам.

З 27 травня заправлятися на АЗС дозволять власникам автомобілів лише з угорськими номерами. Відповідне рішення схвалив уряд.

До теми В Україні збираються повернути держрегулювання цін на бензин

Яка причина такої заборони

Влада Угорщини пояснює рішення заходами через процвітання "бензинового туризму, який поставив під загрозу безперебійне постачання".

Кажуть, що "бензиновий туризм" – це зловживання ціновою політикою в Угорщині, бо вартість бензину в країні наразі заморожена.

Яка ситуація з пальним в Україні

В Україні уряд зупинив державне регулювання цін на пальне. У Мінекономіки пояснювали, що нафтотрейдери мали наповнити ринок необхідним ресурсом.

Наразі в нашу державу постачають близько 15 тисяч тонн пального на добу. Однак цього недостатньо, тож виник дефіцит. У багатьох містах на заправках – довгі черги. Суттєво виросли й ціни.

Експерти вважають, аби ринок функціонував без дефіциту, потрібно ввозити пального на 80% більше, ніж зараз. Очікують, що Україна вийде на достатній рівень забезпечення дизельного пального протягом місяця.

Збільшити обсяг бензину хочуть за рахунок сусідніх країн. Зокрема Польща повинна доставити в Україну 25 тисяч тонн бензину з держрезерву.

З дизелем ситуація краща. Його місячні обсяги постачань перевищують споживання на 20%. Цього достатньо, щоб людина заправила близько 20 літрів, але недостатньо, аби забрати обмеження і прибрати чергу.

Перший заступник міністра економіки України Денис Кудін заявив, що уряд може повернути регулювання цін на паливо, коли ситуація з його дефіцитом стабілізується. Після цього ціни мали б бути на такому рівні: 52 гривень за літр дизеля, 58 гривень – літр бензину.

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