Только венгерские номера: в Венгрии власти ограничили покупку бензина

Венгерские власти запретили иностранцам заправлять автомобили на АЗС на территории страны. Бензин продается только своим гражданам.

С 27 мая заправляться на АЗС разрешат владельцам автомобилей только с венгерскими номерами. Соответствующее решение одобрило правительство.

К теме В Украине намерены вернуть госрегулирование цен на бензин

Какая причина такого запрета

Власти Венгрии объясняют решение мерами из-за процветания "бензинового туризма, который поставил под угрозу бесперебойные поставки".

Говорят, что "бензиновый туризм" – это злоупотребление ценовой политикой в Венгрии, потому что стоимость бензина в стране заморожена.

Какая ситуация с горючим в Украине

В Украине правительство остановило государственное регулирование цен на горючее. В Минэкономики объясняли, что нефтетрейдеры должны были наполнить рынок необходимым ресурсом.

Сейчас в наше государство поставляется около 15 тысяч тонн горючего в сутки. Однако этого недостаточно, поэтому возник дефицит. Во многих городах на заправках – длинные очереди. Существенно выросли цены.

Эксперты считают, чтобы рынок функционировал без дефицита, нужно ввозить топлива на 80% больше, чем сейчас. Ожидается, что Украина выйдет на достаточный уровень обеспечения дизельного горючего в течение месяца.

Увеличить объем бензина хотят за счет соседних стран. В частности, Польша должна доставить в Украину 25 тысяч тонн бензина из госрезерва.

С дизелем ситуация лучше. Его месячные объемы поставок превышают потребление на 20%. Этого достаточно, чтобы человек заправил около 20 литров, но недостаточно, чтобы убрать ограничения и убрать очередь.

Первый замминистра экономики Украины Денис Кудин заявил, что правительство может вернуть регулирование цен на топливо, когда ситуация с его дефицитом стабилизируется. После этого цены должны быть на таком уровне: 52 гривен за литр дизеля, 58 гривен – литр бензина.

См. также – Критическая ситуация с бензином: что происходит: