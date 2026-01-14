Укр Рус
24 Канал Головні новини Тимошенко вперше прокоментувала слідчі дії в офісі "Батьківщини"
14 січня, 09:53
3
Оновлено - 10:18, 14 січня

Тимошенко вперше прокоментувала слідчі дії в офісі "Батьківщини"

Діана Подзігун
Основні тези
  • НАБУ та САП провели обшуки в офісі "Батьківщини", які Юлія Тимошенко назвала політично вмотивованими та без правового підґрунтя.
  • Під час обшуків не було знайдено нічого протизаконного, але вилучено робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження Тимошенко.

НАБУ провело невідкладні слідчі дії у партійному офісі "Батьківщини". Вони тривали всю ніч.

Про це інформує 24 Канал із посиланням на допис Юлії Тимошенко.

Дивіться також Юлію Тимошенко викрито на спробах підкупу нардепів, – "Схеми" 

Як прокоментували обшуки Тимошенко?

В ніч на 14 січня НАБУ та САП провели обшуки в офісі партії "Батьківщина". За словами Юлії Тимошенко, "невідкладні слідчі дії" не мали жодного правового та законного підґрунтя. Політикиня порівняла подію із рейдами штурмовиків часів Революції Гідності, коли принаймні існували "папірці з суду".

Зараз же не було й цього (документів – 24 Канал). Лише гучні публічні заяви в інтернеті без будь-яких доказів. Обшук – грандіозний піар-хід,
– додала Тимошенко. 

Нардепка стверджує, що правоохоронці не знайшли в офісі партії нічого протизаконного, втім вилучили її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, "інформація про які повністю відображена в офіційній декларації".

Тимошенко переконана, що такі дії є політично вмотивованими та є частиною "зачистки конкурентів" напередодні виборів. Водночас вона наголосила, що подібні переслідування тривають впродовж багатьох років, тож вона "не боїться" й "не зупиниться".

24 Канал намагається отримати коментар від НАБУ щодо підозри

В рамках якого розслідування відбулись слідчі дії?

  • У вівторок, 13 січня, НАБУ і САП викрили керівника парламентської фракції на пропозиції хабаря нардепам різних фракцій. Фактично депутат прагнув пролобіювати голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

  • НАБУ не уточнило прізвища очільника фракції. Водночас джерело проєкту "Схеми" в антикорупційних органах повідомило, що йдеться саме про Юлію Тимошенко, яка очолює фракцію "Батьківщина".

  • У середу, 14 січня, "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у політичних колах повідомила, що глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко отримала підозру від САП та НАБУ