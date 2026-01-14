Тимошенко вперше прокоментувала слідчі дії в офісі "Батьківщини"
- НАБУ та САП провели обшуки в офісі "Батьківщини", які Юлія Тимошенко назвала політично вмотивованими та без правового підґрунтя.
- Під час обшуків не було знайдено нічого протизаконного, але вилучено робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження Тимошенко.
НАБУ провело невідкладні слідчі дії у партійному офісі "Батьківщини". Вони тривали всю ніч.
Про це інформує 24 Канал із посиланням на допис Юлії Тимошенко.
Як прокоментували обшуки Тимошенко?
В ніч на 14 січня НАБУ та САП провели обшуки в офісі партії "Батьківщина". За словами Юлії Тимошенко, "невідкладні слідчі дії" не мали жодного правового та законного підґрунтя. Політикиня порівняла подію із рейдами штурмовиків часів Революції Гідності, коли принаймні існували "папірці з суду".
Зараз же не було й цього (документів – 24 Канал). Лише гучні публічні заяви в інтернеті без будь-яких доказів. Обшук – грандіозний піар-хід,
– додала Тимошенко.
Нардепка стверджує, що правоохоронці не знайшли в офісі партії нічого протизаконного, втім вилучили її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, "інформація про які повністю відображена в офіційній декларації".
Тимошенко переконана, що такі дії є політично вмотивованими та є частиною "зачистки конкурентів" напередодні виборів. Водночас вона наголосила, що подібні переслідування тривають впродовж багатьох років, тож вона "не боїться" й "не зупиниться".
В рамках якого розслідування відбулись слідчі дії?
У вівторок, 13 січня, НАБУ і САП викрили керівника парламентської фракції на пропозиції хабаря нардепам різних фракцій. Фактично депутат прагнув пролобіювати голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.
НАБУ не уточнило прізвища очільника фракції. Водночас джерело проєкту "Схеми" в антикорупційних органах повідомило, що йдеться саме про Юлію Тимошенко, яка очолює фракцію "Батьківщина".
У середу, 14 січня, "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у політичних колах повідомила, що глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко отримала підозру від САП та НАБУ.