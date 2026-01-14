Тимошенко вранці отримала підозру від САП та НАБУ
- Юлії Тимошенко оголосили про підозру антикорупційні органи САП та НАБУ.
- За її ж словами, слідчі дії в офісі "Батьківщини" не виявили нічого підозрілого.
Главі фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко вранці у середу, 14 січня, оголосили про підозру антикорупційні органи.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у політичних колах, передає 24 Канал.
Що відомо про вручення підозри Тимошенко?
Спершу з'явилася інформація про те, що Юлія Тимошенко отримала підозру від САП та НАБУ. Інших деталей справи не оприлюднювали, вочевидь усі подробиці будуть вказані згодом.
Згодом речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк підтвердила відповідну інформацію у коментарі Суспільному.
Сама ж нардепка підтвердила, що у партійному офісі "Батьківщини" провели слідчі дії, які тривали протягом усієї ночі. За її словами, у результаті відповідних заходів "не знайшли нічого".
Що цьому передувало?
Раніше стало відомо, що НАБУ і САП викрили керівника парламентської фракції на пропозиції хабаря нардепам різних фракцій, щоб лобіювати голосування "за" або "проти" потрібних законопроєктів.
Згодом журналісти повідомили, що співробітники НАБУ можуть проводити обшуки в офісі "Батьківщини". Ідеться про офіс в Києві на вулиці Турівській, тобто в Подільському районі.
Пізніше "Схеми" повідомили, що викрили саме Юлію Тимошенко. У ГО "Центр протидії корупції" нагадали, що 22 липня 2025 року Тимошенко голосувала за законопроєкт про ліквідацію незалежності НАБУ та САП.