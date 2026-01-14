Тимошенко вранці отримала підозру від САП та НАБУ

Главі фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко вранці у середу, 14 січня, оголосили про підозру антикорупційні органи.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у політичних колах, передає 24 Канал.

Дивіться також Від корупції та мітингів до гучних звільнень: 10 скандалів, якими Україні запамʼятався минулий 2025 рік

Що відомо про вручення підозри Тимошенко?

Спершу з'явилася інформація про те, що Юлія Тимошенко отримала підозру від САП та НАБУ. Інших деталей справи не оприлюднювали, вочевидь усі подробиці будуть вказані згодом.

Згодом речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк підтвердила відповідну інформацію у коментарі Суспільному.

Сама ж нардепка підтвердила, що у партійному офісі "Батьківщини" провели слідчі дії, які тривали протягом усієї ночі. За її словами, у результаті відповідних заходів "не знайшли нічого".

24 Канал намагається отримати коментар від НАБУ щодо підозри.

Що цьому передувало?