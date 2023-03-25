Снайдер зустрівся із Садовим: відомий історик посадив дерево у центрі Львова
Джерело:Андрій Садовий
Днями до Львова завітав відомий американський історик та професор Єльського університету Тімоті Снайдер. Під час візиту він посадив дерево на площі Ринок.
Снайдер також зустрівся зі студентами Українського католицького університету. Очільник міста Андрій Садовий висловив сподівання, що після перемоги України у війні професор прочитає у Львові свою лекцію про свободу.
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Американський історик посадив дерево
Під час візиту Снайдер посадив дерево у центрі Львова.
Він попереджав про небезпеку для світу, яку несе Росія, ще задовго до початку війни у 2014 році. Тімоті впевнений, що російська імперія має програти свою останню війну, бо мир можливий тільки після перемоги України,
– зазначив Садовий.
Професор відвідав Львів / Фото з фейсбуку Андрія Садового
Довідково. Тімоті Девід Снайдер – американський історик та письменник. Професор Єльського університету. Фахівець з історії Східної Європи та, зокрема, історії України, Польщі, Росії.
Займається переважно історією XX століття. Дослідник націоналізму, тоталітаризму та голокосту. Дійсний член НТШ-Америка. Володіє українською мовою, яку вивчив за один рік.
Український воїн читав книгу Снайдера в окопі
- Нещодавно мережу захопило фото, на якому український військовослужбовець в окопі читає книгу історика Тімоті Снайдера. Назва видання – "Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка".
- "Найвища честь для автора – читач", – підписав фото Снайдер.
- Варто зазначити, що ця книга вважається однією із найважливіших для українського читача. Вона розкриває правду про історію, свідками й учасниками якої ми є. Ця книга про події, політичні фігури та глобальні ідеї.
- У цьому виданні історик також аналізує трансформації в Росії, Україні, Європі та США від 2011 до 2016 року. Зокрема, пише про протести у Москві, Революцію Гідності в Україні, анексія Криму та вторгнення Росії на Донбас.
- Згодом Снайдер зустрівся з українським десантником, який в окопі читав його книгу.