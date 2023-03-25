Снайдер зустрівся із Садовим: відомий історик посадив дерево у центрі Львова

Днями до Львова завітав відомий американський історик та професор Єльського університету Тімоті Снайдер. Під час візиту він посадив дерево на площі Ринок.

Снайдер також зустрівся зі студентами Українського католицького університету. Очільник міста Андрій Садовий висловив сподівання, що після перемоги України у війні професор прочитає у Львові свою лекцію про свободу.

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Американський історик посадив дерево

Під час візиту Снайдер посадив дерево у центрі Львова.

Він попереджав про небезпеку для світу, яку несе Росія, ще задовго до початку війни у 2014 році. Тімоті впевнений, що російська імперія має програти свою останню війну, бо мир можливий тільки після перемоги України,

– зазначив Садовий.

Професор відвідав Львів / Фото з фейсбуку Андрія Садового

Довідково. Тімоті Девід Снайдер – американський історик та письменник. Професор Єльського університету. Фахівець з історії Східної Європи та, зокрема, історії України, Польщі, Росії.

Займається переважно історією XX століття. Дослідник націоналізму, тоталітаризму та голокосту. Дійсний член НТШ-Америка. Володіє українською мовою, яку вивчив за один рік.

Український воїн читав книгу Снайдера в окопі