Снайдер встретился с Садовым: известный историк посадил дерево в центре Львова

На днях Львов посетил известный американский историк и профессор Йельского университета Тимоти Снайдер. Во время визита он посадил дерево на площади Рынок.

Он также встретился со студентами Украинского католического университета. Глава города Андрей Садовый выразил надежду, что после победы Украины в войне профессор прочтет во Львове свою лекцию о свободе.

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Американский историк посадил дерево

Во время визита Снайдер посадил дерево в центре Львова.

Он предупреждал об опасности для мира, которую несет Россия, еще задолго до начала войны в 2014 году. Тимоти уверен, что российская империя должна проиграть свою последнюю войну, потому что мир возможен только после победы Украины,

– отметил Садовый.

Профессор посетил Львов / Фото из фейсбука Андрея Садового

Справка. Тимоти Дэвид Снайдер – американский историк и писатель. Профессор Йельского университета. Специалист по истории Восточной Европы и, в частности, истории Украины, Польши, России.

Занимается в основном историей XX века. Исследователь национализма, тоталитаризма и холокоста. Настоящий член НТШ-Америка. Владеет украинским языком, который выучил за один год.

Украинский воин читал книгу Снайдера в окопе