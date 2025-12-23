Тимур Міндіч заявив, що не повернеться з Ізраїлю до України, – ЗМІ

Підсанкційний бізнесмен Тимур Міндіч, якого підозрюють у корупційних зловживаннях в енергетичній сфері, заявив, що не планує повертатися в Україну. Він назвав розслідування проти себе "маніпуляціями".

Тимур Міндіч намагався сховатися від журналістів. Про це пише 24 Канал з посилання на "Українську правду".

Дивіться також На "плівках Міндіча" фігурує ще 40 неідентифікованих осіб, – Железняк

Що дізналися журналісти в Ізраїлі?

Журналіст Михайло Ткач розшукав Міндіча на пляжі в Ізраїлі, далеко від його дому.

За його словами, бізнесмен, ймовірно, знав про приїзд знімальної групи і робив усе можливе, аби залишитися непоміченим. Міндіч перестав відвідувати ресторани та магазини, а під час прогулянок маскувався окулярами та шапкою.

Михайло Ткач повідомив, що з розмови з втікачем випливає – він не готовий повертатися до України та давати свідчення у справі.

Якщо узагальнити, пан Міндіч не готовий повертатися, він залишатиметься в Ізраїлі, як і інший фігурант цієї справи. Маючи ізраїльське громадянство, це дуже зручно,

– зазначив журналіст.

Сам бізнесмен наполягає, що всі звинувачення проти нього є "маніпуляціями".

За даними "Української правди", разом із Міндічем в Ізраїлі перебуває ще один фігурант масштабного розслідування НАБУ та САП щодо корупції в енергетиці – Олександр Цукерман.

Справа "Мідас": останні новини