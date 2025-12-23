Укр Рус
24 Канал Новини України Тимур Міндіч заявив, що не повернеться з Ізраїлю до України, – ЗМІ
23 грудня, 14:39
2

Тимур Міндіч заявив, що не повернеться з Ізраїлю до України, – ЗМІ

Юлія Харченко
Основні тези
  • Тимур Міндіч, підозрюваний у корупційних злочинах в енергетиці, заявив, що не повернеться в Україну і назвав розслідування проти нього "маніпуляціями".
  • Журналісти знайшли Міндіча в Ізраїлі, де він намагається залишатися непоміченим.

Підсанкційний бізнесмен Тимур Міндіч, якого підозрюють у корупційних зловживаннях в енергетичній сфері, заявив, що не планує повертатися в Україну. Він назвав розслідування проти себе "маніпуляціями".

Тимур Міндіч намагався сховатися від журналістів. Про це пише 24 Канал з посилання на "Українську правду". 

Дивіться також На "плівках Міндіча" фігурує ще 40 неідентифікованих осіб, – Железняк 

Що дізналися журналісти в Ізраїлі?

Журналіст Михайло Ткач розшукав Міндіча на пляжі в Ізраїлі, далеко від його дому. 

За його словами, бізнесмен, ймовірно, знав про приїзд знімальної групи і робив усе можливе, аби залишитися непоміченим. Міндіч перестав відвідувати ресторани та магазини, а під час прогулянок маскувався окулярами та шапкою. 

Михайло Ткач повідомив, що з розмови з втікачем випливає – він не готовий повертатися до України та давати свідчення у справі.

Якщо узагальнити, пан Міндіч не готовий повертатися, він залишатиметься в Ізраїлі, як і інший фігурант цієї справи. Маючи ізраїльське громадянство, це дуже зручно, 
– зазначив журналіст. 

Сам бізнесмен наполягає, що всі звинувачення проти нього є "маніпуляціями".

За даними "Української правди", разом із Міндічем в Ізраїлі перебуває ще один фігурант масштабного розслідування НАБУ та САП щодо корупції в енергетиці –  Олександр Цукерман.

Справа "Мідас": останні новини

  • Фігуранти корупційної справи "Мідас" мають бізнесові зв'язки у Словаччині, де легалізували частину коштів через місцеві компанії. 

  • Тимур Міндіч та Ігор Хмельов володіють словацькою компанією TIM&TIM, що займається оптовою торгівлею, яка показувала значні обороти, але мала невеликий чистий прибуток.