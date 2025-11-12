"Карлсон" і "Шугермен" на одній світлині: "Схеми" відшукали спільне корупціонерів
- Тимур Міндіч "Карлсон" був керівником злочинної організації, яка створила корупційну схему на "Енергоатомі".
- Олександр Цукерман "Шугермен" працював у "бек-офісі з легалізації коштів", через який пройшло близько 100 мільйонів доларів.
"Схемам" вдалось віднайти рідкісний спільний кадр з київського заходу. На фото фігуранти гучного корупційного викриття НАБУ та САП – Тимур Міндіч "Карлсон" і Олександр Цукерман "Шугермен".
Міндіч та Цукерман в березні 2024 року разом відвідали один столичний захід. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на "Схеми".
Дивіться також Нардеп Железняк розкрив, де переховується підозрюваний у корупції Міндіч
Хто вони та яку роль у схемі відігравали?
За даними НАБУ, Тімур Міндіч "Карлсон" був керівником злочинної організації, яка створила масштабну корупційну схему на стратегічному держпідприємстві "Енергоатом".
Довідково! Тимур Міндіч – непублічний бізнесмен та співвласник студії "Квартал 95" – більше відомий як близький друг Володимира Зеленського. Відомо, що саме Міндіч познайомив Зеленського із Коломойським у 2008 – 2009 році.
Олександр Цукерман "Шугермен" – працівник так званого "бек-офісу з легалізації коштів". За словами депутата Ярослава Железняка, брати Цукермани "вели фінансову частину у Тимура Міндіча". У НАБУ стверджують, що через "бекофіс" у центрі Києва пройшло близько 100 мільйонів доларів.
Наразі відомо, що "Карлсону" та "Шугермену" 11 листопада повідомили про підозру. Крім них, у справі фігурують:
- ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, на записах "Рокет";
- виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов "Тенор";
- троє "працівників" так званого "бек-офісу з легалізації коштів" – Ігор Фурсенко "Рьошик", Леся Устименко, Людмила Зоріна;
- колишній віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов.
Де зараз Міндіч і Цукерман?
За словами нардепа Ярослава Железняка, наразі Тимур Міндіч та брати Цукермани перебувають в Ізраїлі. Чоловіків помітили у місті Тель-Авів
Відомо, що Мінчдіч покинув країну за власним паспортом за кілька годин до обшуків.
Офіційної інформації щодо перебування підозрюваних немає, однак джерела повідомляють, що за кілька годин до обшуків виїхав не лише "Карлсон", а й ще декілька ключових осіб корупційної схеми.