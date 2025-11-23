Перші 1000 гривень "Зимової підтримки" вже надійшли на картки українців
- З 15 листопада в Україні стартувала програма "Зимова підтримка", у рамках якої можна оформити 1000 гривень.
- 23 листопада деякі українці вже отримали ці кошти, хоча інші ще чекають.
З 15 листопада в Україні стартувала програма "Зимова підтримка". У рамках неї українці можуть отримати 1000 гривень допомоги від держави.
Деяким громадянам вже надійшла виплата. Про це повідомляє 24 Канал.
Що відомо про виплату 1000 гривень від держави?
23 листопада українці почали повідомляти, що їм вже надійшла тисяча "Зимової підтримки". Однак є й такі громадяни, які ще не отримали допомоги.
Держава вже виплатила деяким українцям тисячу "Зимової підтримки" / Скриншот, наданий 24 Каналу
Хто і як може отримати 1000 гривень у рамках "Зимової підтримки"?
Програма "Зимова 1000" надає одноразову виплату всім українцям, які досягли 18 років, та батькам неповнолітніх дітей. Однак лише за умови, якщо вони перебувають на території України.
Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль зазначила, що подати заяву на себе та на дитину можна за кілька кліків у застосунку Дія. На кожну людину потрібно подавати окрему заяву.
Подання заяв через застосунок Дія розпочалося 15 листопада і триватиме до 24 грудня 2025 року. Скористатись виплатою можна до 30 червня 2026 року.
Кошти дозволяється використовувати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, транспортних квитків чи інших товарів українського виробництва. Також ці гроші можна переказати на підтримку Сил оборони.