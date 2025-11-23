Перші 1000 гривень "Зимової підтримки" вже надійшли на картки українців

Деяким громадянам вже надійшла виплата. Про це повідомляє 24 Канал.

23 листопада українці почали повідомляти, що їм вже надійшла тисяча "Зимової підтримки". Однак є й такі громадяни, які ще не отримали допомоги.



Держава вже виплатила деяким українцям тисячу "Зимової підтримки" / Скриншот, наданий 24 Каналу

Програма "Зимова 1000" надає одноразову виплату всім українцям, які досягли 18 років, та батькам неповнолітніх дітей. Однак лише за умови, якщо вони перебувають на території України.

Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль зазначила, що подати заяву на себе та на дитину можна за кілька кліків у застосунку Дія. На кожну людину потрібно подавати окрему заяву.

Подання заяв через застосунок Дія розпочалося 15 листопада і триватиме до 24 грудня 2025 року. Скористатись виплатою можна до 30 червня 2026 року.