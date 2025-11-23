Первые 1000 гривен "Зимней поддержки" уже поступили на карты украинцев

С 15 ноября в Украине стартовала программа "Зимняя поддержка". В рамках нее украинцы могут получить 1000 гривен помощи от государства.

Некоторым гражданам уже поступила выплата. Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно о выплате 1000 гривен от государства?

23 ноября украинцы начали сообщать, что им уже поступила тысяча "Зимней поддержки". Однако есть и такие граждане, которые еще не получили помощи.



Государство уже выплатило некоторым украинцам тысячу "Зимней поддержки" / Скриншот, предоставленный 24 Каналу

Кто и как может получить 1000 гривен в рамках "Зимней поддержки"?