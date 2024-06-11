Тоді зможемо діставати далі по Росії: Світан назвав необхідну зброю

Інститут вивчення війни (ISW) підрахував, що США дозволили Україні вражати отриманою західною зброєю ворожі цілі по 16% території Росії. Важливо розуміти, скільки військових об’єктів перебуває у визначеному "бойову" радіусі відносно переданої Україні зброї.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан озвучив 24 Каналу, що цифра в 16% є відносною. Він розповів, що переданими Україні HIMARS можна бити на відстань до 80 кілометрів, а Storm Shadow – на 250, якщо буде отриманий дозвіл застосовувати ATACMS, це дасть можливість діставати ворога до 300-кілометрової зони.

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"Але ми не отримали ракет з дальністю 500 кілометрів, немає в нас і TAURUS. Так от в 300-кілометровій зоні всього лише розташовано декілька російських аеродромів, до яких ми теоретично можемо дістати. В них основні військові об’єкти розміщені до Урала, це вглиб на 2 тисячі кілометрів", – розповів Світан.

Україні потрібні ракети Tomahawk

Для того, щоб наша країна могла контролювати хоча б третину російської військової продукції, їй потрібні ракети типу Tomahawk. Дальність ураження складає понад 2 тисячі кілометрів. Саме ця зброя дасть можливість дістатися території Уралу.

Тисячі одиниць таких ракет вироблено, але на них вже потрібно робити запит. А ці 16% – капля в морі. Росіяни, розуміючи цей радіус ураження, перебазуються на схід,

– підсумував Світан.

Тобто, зі слів військового експерта, зроблять те, що не здійснили в свій час, коли Україна отримала ракети М-31 разом з HIMARS, тоді вони перемістили військові об’єкти з 80-кілометрової зони за 100 – 120 кілометрів.

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