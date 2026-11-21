З Днем ангела Марії 2026 – листівки, вірші та привітання своїми словами зі святом
21 листопада, у свято Введення в храм Пресвятої Богородиці, власниці цього ніжного імені Марія можуть приймати привітання з Днем ангела.
Це чудова нагода нагадати знайомим Марійкам, Марічкам і Машуням, наскільки вони особливі. Тож 24 Канал підготував добірку щирих, красивих і душевних привітань у прозі та картинках, які подарують іменинницям гарний настрій.
Привітання з Днем ангела Марії своїми словами
- Маріє, з Днем ангела! Нехай Божа Матір береже тебе, дарує мир у серці та тепло в домі.
- З Днем ангела, Маріє! Бажаю міцного здоров'я, світлих днів і людей поруч, на яких завжди можна покластися.
- Вітаю з Днем ангела, Маріє! Нехай твій ангел-охоронець завжди тримає тебе під крилом, а життя дарує більше радості, ніж турбот.
- Маріє, щиро вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму серці буде віра, у родині злагода, а в кожному дні маленьке диво.
- З Днем ангела, Маріє! Бажаю тобі щастя, любові й спокою. Нехай усе добре, що ти даруєш людям, повертається до тебе.
Привітання з Днем ангела Марії у віршах
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З Днем ангела, мила Маріє!
Хай серце від щастя радіє.
Хай ангел твій шлях освітить,
І кожну щасливу хай мить
Любов’ю й теплом зігріває,
Від лиха й тривог захищає.
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Марічко, сонечко ясне,
Вітаю щиро з цим святим днем!
Хай усмішка не сходить з лиця,
Хай буде радість без кінця.
Здоров’я, злагоди, добра —
Хай буде світлою пора!
***
З Днем ангела, Маріє, прийми вітання,
Хай збудуться усі твої бажання.
Нехай добро в оселі не згасає,
А Божа ласка щодня благословляє.
Хай буде поруч щира доброта,
Любов, достаток, віра й теплота.
Нехай життя дарує світлі миті,
А щастя буде поряд кожну мить.
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Привітання з Днем ангела Марії в картинках
Також у цій добірці привітань з Днем ангела Марії ви знайдете гарний варіант, щоб надіслати рідним та знайомих.