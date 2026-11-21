Це чудова нагода нагадати знайомим Марійкам, Марічкам і Машуням, наскільки вони особливі. Тож 24 Канал підготував добірку щирих, красивих і душевних привітань у прозі та картинках, які подарують іменинницям гарний настрій.

Adv

Привітання з Днем ангела Марії своїми словами

Маріє, з Днем ангела! Нехай Божа Матір береже тебе, дарує мир у серці та тепло в домі.

З Днем ангела, Маріє! Бажаю міцного здоров'я, світлих днів і людей поруч, на яких завжди можна покластися.

Вітаю з Днем ангела, Маріє! Нехай твій ангел-охоронець завжди тримає тебе під крилом, а життя дарує більше радості, ніж турбот.

Маріє, щиро вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму серці буде віра, у родині злагода, а в кожному дні маленьке диво.

З Днем ангела, Маріє! Бажаю тобі щастя, любові й спокою. Нехай усе добре, що ти даруєш людям, повертається до тебе.

Реклама

Привітання з Днем ангела Марії у віршах

***



З Днем ангела, мила Маріє!

Хай серце від щастя радіє.

Хай ангел твій шлях освітить,

І кожну щасливу хай мить

Любов’ю й теплом зігріває,

Від лиха й тривог захищає.



***



Марічко, сонечко ясне,

Вітаю щиро з цим святим днем!

Хай усмішка не сходить з лиця,

Хай буде радість без кінця.

Здоров’я, злагоди, добра —

Хай буде світлою пора!



***



З Днем ангела, Маріє, прийми вітання,

Хай збудуться усі твої бажання.

Нехай добро в оселі не згасає,

А Божа ласка щодня благословляє.

Хай буде поруч щира доброта,

Любов, достаток, віра й теплота.

Нехай життя дарує світлі миті,

А щастя буде поряд кожну мить.

***



Привітання з Днем ангела Марії в картинках

Картинки з Днем ангела Мраії / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Мраії / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Мраії своїми словами / Колаж 24 Каналу

Картинки з Днем ангела Мраії / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Мраії в картинках / Колаж 24 Каналу



Також у цій добірці привітань з Днем ангела Марії ви знайдете гарний варіант, щоб надіслати рідним та знайомих.