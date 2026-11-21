Поздравление с Днем ангела Марии / Фото с Pinterest
21 ноября, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, обладательницы этого нежного имени Мария могут принимать поздравления с Днем ангела.
Это прекрасная возможность напомнить знакомым Мариям, Маричкам и Машам, насколько они особенные. Поэтому 24 Канал подготовил " подборку искренних, красивых и душевных поздравлений " в прозе и картинках, которые подарят именинницам хорошее настроение.
Поздравление с Днем ангела Марии своими словами
- Мария, с Днем ангела! Пусть Божья Матерь хранит тебя, дарит мир в сердце и тепло в доме.
- С Днем ангела, Мария! Желаю крепкого здоровья, светлых дней и людей рядом, на которых всегда можно положиться.
- Поздравляю с Днем ангела, Мария! Пусть твой ангел-хранитель всегда держит тебя под своим крылом, а жизнь дарит больше радости, чем забот.
- Мария, искренне поздравляю с Днем ангела! Пусть в твоем сердце будет вера, в семье – согласие, а в каждом дне – маленькое чудо.
- С Днем ангела, Мария! Желаю тебе счастья, любви и покоя. Пусть все хорошее, что ты даришь людям, возвращается к тебе.
Поздравления с Днем ангела Марии в стихах
***
З Днем ангела, мила Маріє!
Хай серце від щастя радіє.
Хай ангел твій шлях освітить,
І кожну щасливу хай мить
Любов’ю й теплом зігріває,
Від лиха й тривог захищає.
***
Марічко, сонечко ясне,
Вітаю щиро з цим святим днем!
Хай усмішка не сходить з лиця,
Хай буде радість без кінця.
Здоров’я, злагоди, добра —
Хай буде світлою пора!
***
З Днем ангела, Маріє, прийми вітання,
Хай збудуться усі твої бажання.
Нехай добро в оселі не згасає,
А Божа ласка щодня благословляє.
Хай буде поруч щира доброта,
Любов, достаток, віра й теплота.
Нехай життя дарує світлі миті,
А щастя буде поряд кожну мить.
***
Поздравления с Днем ангела Марии в картинках
Картинки с Днем ангела Марии / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем ангела Мраии / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем ангела Мраии своими словами / Коллаж 24 Канала
Картинки с Днем ангела Мраии / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем ангела Мраии в картинках / Коллаж 24 Канала
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