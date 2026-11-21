Это прекрасная возможность напомнить знакомым Мариям, Маричкам и Машам, насколько они особенные. Поэтому 24 Канал подготовил " подборку искренних, красивых и душевных поздравлений " в прозе и картинках, которые подарят именинницам хорошее настроение.

Adv

Поздравление с Днем ангела Марии своими словами

Мария, с Днем ангела! Пусть Божья Матерь хранит тебя, дарит мир в сердце и тепло в доме.

С Днем ангела, Мария! Желаю крепкого здоровья, светлых дней и людей рядом, на которых всегда можно положиться.

Поздравляю с Днем ангела, Мария! Пусть твой ангел-хранитель всегда держит тебя под своим крылом, а жизнь дарит больше радости, чем забот.

Мария, искренне поздравляю с Днем ангела! Пусть в твоем сердце будет вера, в семье – согласие, а в каждом дне – маленькое чудо.

С Днем ангела, Мария! Желаю тебе счастья, любви и покоя. Пусть все хорошее, что ты даришь людям, возвращается к тебе.

Реклама

Поздравления с Днем ангела Марии в стихах

***



З Днем ангела, мила Маріє!

Хай серце від щастя радіє.

Хай ангел твій шлях освітить,

І кожну щасливу хай мить

Любов’ю й теплом зігріває,

Від лиха й тривог захищає.



***



Марічко, сонечко ясне,

Вітаю щиро з цим святим днем!

Хай усмішка не сходить з лиця,

Хай буде радість без кінця.

Здоров’я, злагоди, добра —

Хай буде світлою пора!



***



З Днем ангела, Маріє, прийми вітання,

Хай збудуться усі твої бажання.

Нехай добро в оселі не згасає,

А Божа ласка щодня благословляє.

Хай буде поруч щира доброта,

Любов, достаток, віра й теплота.

Нехай життя дарує світлі миті,

А щастя буде поряд кожну мить.

***



Поздравления с Днем ангела Марии в картинках

Картинки с Днем ангела Марии / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем ангела Мраии / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем ангела Мраии своими словами / Коллаж 24 Канала

Картинки с Днем ангела Мраии / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем ангела Мраии в картинках / Коллаж 24 Канала



Также в этой подборке поздравлений с Днем ангела Марии вы найдете отличный вариант, чтобы отправить родным и знакомым.