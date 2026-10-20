Это слово звучит почти как заклинание: кого в Карпатах называли босорканей

В карпатских селах ходили рассказы о женщинах, которые якобы могли колдовать, причинять вред соседям, забирать молоко у чужих коров и даже приносить смерть. Их называли босорканями, но этот образ имел разные значения в зависимости от местности – и не везде речь шла именно о злой ведьме.

Босорканя, или босорка – персонаж народных верований, распространенных в Карпатском регионе. В закарпатских говорах этим словом преимущественно называли волшебницу или гадалку. Зато в бойковских и гуцульских традициях босорканя представала как ведьма, которой приписывали способность отбирать молоко у чужих коров. Такие различия зафиксированы в этнолингвистическом словаре "Гуцульская мифология" Натальи Хобзей и в научных исследованиях закарпатских верований.

Как босоркани якобы вредили людям

Одно из самых характерных поверий касалось молока. Для крестьян корова была важной частью хозяйства, поэтому снижение надоев могло вызвать подозрения в колдовстве. Согласно народным представлениям, босорканя могла взять молоко у чужих животных и передать его собственному скоту.

В закарпатских народных сказках босорканя могла быть гораздо страшнее ведьмы, крадущей молоко. Ей приписывали способность насылать болезни и несчастья, а в отдельных сюжетах она представала даже людоедкой.



Что делала босорканя в древности / Фото из открытых источников

В других преданиях босорканя могла подменить собственного больного ребенка чужим младенцем, оставив семью воспитывать подкидыша. Встреча с таким существом тоже не сулила ничего хорошего: в сказочных сюжетах человек мог едва не погибнуть, попав на таинственное собрание колдуний. Эти мотивы зафиксированы в исследованиях закарпатского фольклора, в частности в анализе сказок о босорканях и ведьмах.

Откуда происходит название "босорканя"

Слово "босорка" в украинских карпатских говорах, скорее всего, заимствовано из венгерского языка. Венгерское boszorkány означает "ведьма". Этимологи также предполагают его более древнюю связь с тюркским basyrkan – словом, означающим "ночной ужас". Однако это объяснение считается вероятным, а не окончательно доказанным.

Босорканя – не отдельный универсальный персонаж всей украинской мифологии, а региональный образ с различными значениями. Именно эти местные особенности и делают его интересным для исследования карпатских традиций.

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