Не вечерницы и не толока: что делали украинские женщины на загадочных оденках

Согласно словарю Бориса Гринченко, оденки – это дневные зимние собрания замужних женщин для рукоделия. Такое значение слова зафиксировано, в частности, для Балтского уезда. Подробнее об этом обычае рассказывает этнографический справочник "Украинская минувщина". На оденках женщины пряли, сновали пряжу, вышивали и скубали перья для подушек и перин.

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Каждая могла заниматься своей работой или же все вместе помогали кому-то из компании. Например, в один раз женщины собирались у одной хозяйки, а в следующий – у другой. Со временем к таким собраниям могли присоединяться и девушки. Поэтому оденки не были исключительно встречами замужних женщин, хотя именно так их определяли в более древней словарной записи.

Что в древности называли оденками / Фото из открытых источников

Чем заканчивались оденки

Совместный труд был лишь одной из частей этих встреч. Оденки одновременно служили способом провести досуг: во время перерывов и после завершения работы хозяйки устраивали угощения, играли и танцевали. В некоторых местностях для таких забав даже существовало отдельное название – "баль".

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Таким образом, оденки сочетали практическую пользу с отдыхом. Женщины могли быстрее справиться с домашними делами, поддержать друг друга и не проводить долгие зимние дни в одиночестве.

В давние времена украинцы любили собираться вместе, когда для этого было время. Даже ноябрь в некоторых регионах назывался братчинами из-за постоянных гуляний.