Поздравления с Днем ангела Романа 2026 – красивые картинки, стихи и проза к празднику
18 ноября мужчины по имени Роман отмечают День ангела. Согласно новому церковному календарю, в этот день почитают память священномученика Романа Кесарийского, который остался верен своим убеждениям даже перед лицом смерти. Поэтому это прекрасная возможность напомнить знакомым Романам, насколько они важны, и сказать им несколько искренних слов.
По случаю праздника "24 Канал" подготовил подборку красивых поздравлений с Днем ангела Романа ( поздравления с Днем ангела Романа ) – в прозе, стихах и на ярких открытках. Выбирайте самые теплые пожелания для родных, друзей и коллег, чтобы сделать их день особенным.
Поздравления с Днем ангела Романа в стихах
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Романе, з Днем ангела щиро вітаю,
Міцного здоров’я й удачі бажаю.
Хай ангел-охоронець крилом береже,
А щастя до тебе дорогу знайде!
***
Твоє ім’я, Романе, сильне й горде,
Нехай воно веде тебе вперед.
Хай ангел твій підказує рішення мудрі,
А дні будуть світлими, теплими й чудними.
Хай поруч будуть друзі вірні й щирі,
І в домі панують любов, злагода й мир!
***
Тобі бажаю я, Роман,
Любові вируючий океан,
Щоб рік наступний був, як свято,
На все щоб вистачало сил багато.
Поздравление с Днем ангела Романа своими словами
- Роман, с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом: и в радости, и в трудную минуту. А еще пусть в твоей жизни будет больше людей, которые любят тебя просто за то, что ты есть.
- С Днем ангела, Роман! Желаю тебе крепкого здоровья, душевного покоя и тепла в доме. Пусть все хорошее, что ты делаешь для других, возвращается к тебе добром.
- Поздравляю с Днем ангела, Роман! Пусть Бог хранит тебя и твою семью, дарует мудрость в решениях и силы идти вперед, даже когда очень трудно.
- Роман, с Днем ангела! Пусть в твоем сердце всегда живет вера, а в жизни всегда найдется место для маленьких чудес, которые делают день особенным.
- С Днем ангела, Роман! Желаю, чтобы рядом были настоящие друзья, которые не подведут, и родные люди, к которым всегда хочется возвращаться. Пусть твоя жизнь будет наполнена любовью и теплом.
Поздравления с Днем ангела Романа в картинках
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