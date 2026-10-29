Когда стирается граница между мирами: был ли у наших предков свой аналог Хэллоуина

Но это не значит, что у нас не было праздников с подобным смыслом. По своей сути Хэллоуин связан с почитанием умерших, когда их души якобы возвращаются на землю, рассказала 24 Каналу этнологиня Анастасия Кривенко из Института народоведения НАН Украины. Обычаи и верования этого праздника включают в себя представления об открытости границы между мирами, поминовение умерших, переодевание, ритуальные шалости (проказы), угощения и гадания.

Adv

Был ли у украинцев свой Хэллоуин?

В украинских народных представлениях существует несколько периодов, когда духи якобы ходили среди живых. Их можно проследить в традициях каждого времени года, и каждый из них длится не менее недели. Это связано с мифологией времени: наши предки верили, что на стыке календарных сезонов (когда меняется продолжительность дня и ночи, тепло сменяется холодом, а светила меняют положение) границы между миром живых и мертвых становятся открытыми.

Реклама

Зимний цикл праздников. Пожалуй, больше всего обычаев, похожих на Хэллоуин, было зимой. Этот период приходится на зимнее солнцестояние, после которого дни становятся длиннее, и на встречу Нового года. Тогда нужно было заручиться поддержкой душ предков, чтобы грядущий год прошел благополучно.

С этим связаны обычаи приглашать души умерших в Сочельник и оставлять для них блюда на ночь. Встреча умерших находит свое отражение и в обычаях ряженья – колядовании, щедровании, вождении козы и маланковании, которые сопровождались переодеванием в маски, костюмы и театрализованными представлениями. На стык осени и зимы приходятся и самые крупные молодежные вечерницы с магическими гаданиями, веселыми забавами и защитой от злых сил.

Праздновали ли украинцы Хэллоуин в древности / Magnific

Пасхальный период. Это время весеннего возрождения природы, открытия небес и встречи с душами умерших. Верили, что предки находятся рядом целую неделю, а в воскресенье после Пасхи их провожают (отсюда и название – "Проводы"). Четверг после Пасхи – особый день, когда отмечают Мертвецкую или Навскую Пасху. Считалось, что живым в этот день нельзя ходить в церковь или на кладбище, потому что встреча с умершими и нечистой силой крайне опасна.

Реклама

Зеленые праздники. На полях как раз цветут колоски, а на землю приходят русалки. Во время Русальной недели потусторонние существа пребывают среди живых. В четверг после Троицы или в следующий понедельник они празднуют свою Пасху (Розыгры – игры русалок), после чего возвращаются в загробный мир. Существовали даже обряды проводов русалок (сохранились на Полесье), когда девушку или парня переодевали в мифическое существо и всей группой водили по селу вплоть до кладбища.

Что означала Русальная неделя для украинцев / Magnific

Осенние поминальные дни. Самые крупные из них – это родительские субботы накануне праздников Дмитрия, Михаила, Филиппа, Кузьмы и Демьяна. В эти дни принято поминать умерших: давать "грамотки" на службу, приносить в церковь и оставлять на кладбищах хлеб, одаривать детей и бедных, зажигать свечи на могилах.

На территории Полесья сохранились древние обычаи устраивать ритуальные трапезы в честь умерших родственников – так называемые осенние "деды" (ужины) и "бабы" (обеды). Эти даты могли совпадать с 1 и 2 ноября, когда в католических странах отмечают День всех святых и День всех усопших.

Реклама

Мировоззренческая основа здесь общая: наши предки верили, что после сбора урожая и с наступлением холодов души приходят к живым. Их следует умилостивить, чтобы они помогли пережить зиму и способствовали щедрому урожаю в следующем году.

Недавно священник ПЦУ Юлиан Тимчук рассказал, могут ли христиане отмечать Хэллоуин.