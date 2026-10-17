5 лучших имен на букву "В", которые приносят мальчикам успех и счастливую судьбу
Выбор имени для сына – ответственная задача для каждого родителя, ведь оно формирует черты характера и влияет на жизненный путь ребенка. Если вы ищете для сына благозвучное имя с глубоким смыслом, обратите внимание на варианты, начинающиеся на букву "В".
Эти мужские имена гармонично сочетают в себе древние традиции и мощную энергетику. Поэтому они помогут раскрыть лучшие черты характера мальчика, пишет 24 Канал.
Василий
Это имя имеет древнегреческие корни и означает "царский". Василии отличаются незаурядной целеустремленностью, спокойным характером и высоким уровнем ответственности. Они легко достигают поставленных целей, ценят семейный уют и всегда готовы прийти на помощь близким.
Владимир
Это имя происходит из славянской культуры и трактуется как "тот, кто владеет миром". Владимиры обладают врожденными лидерскими качествами, острым умом и мощной харизмой. Они легко находят общий язык с разными людьми и часто занимают руководящие должности на работе.
Виктор
Имя Виктор пришло к нам из латинского языка и переводится как "победитель". Его носители излучают неиссякаемый оптимизм, обладают сильным характером и успешно преодолевают жизненные препятствия. Они обожают новые вызовы и никогда не останавливаются на достигнутом.
Всеволод
Это имя имеет славянское происхождение и трактуется как "властелин всего". Всеволоды – уравновешенные и мудрые мужчины, которые умело избегают конфликтов. Такие парни выстраивают очень прочные и доверительные отношения с окружающими.
Валерий
Это имя происходит из римской культуры и означает "крепкий" или "тот, кто обладает крепким здоровьем". Валерии отличаются энергичностью, пытливым умом и любовью к активному образу жизни. Они быстро усваивают новую информацию, легко адаптируются к незнакомым условиям и умеют искренне радоваться мелочам.
На днях мы рассказывали о женских именах, начинающихся с буквы "В".