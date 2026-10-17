Ці чоловічі імена гармонійно поєднують давні традиції та потужну енергетику. Тому допоможуть розкрити найкращі риси характеру хлопчика, пише 24 Канал.

Василь

Це ім'я має давньогрецьке коріння та означає "царський". Василі відзначаються неабиякою цілеспрямованістю, спокійним характером і високим рівнем відповідальності. Вони легко досягають поставлених цілей, цінують сімейний затишок та завжди готові прийти на допомогу близьким.

Володимир

Таке ім'я походить зі слов'янської культури та трактується як "той, хто володіє світом". Володимири мають вроджені лідерські якості, гострий розум і потужну харизму. Вони легко знаходять спільну мову з різними людьми та часто займають керівні посади на роботі.

Віктор

Ім'я Віктор прийшло до нас із латинської мови та перекладається як "переможець". Його носії випромінюють невичерпний оптимізм, мають сильний характер та успішно долають життєві перешкоди. Вони обожнюють нові виклики та ніколи не зупиняються на досягнутому.

Всеволод

Це ім'я має слов'янське походження та трактується як "володар усього". Всеволоди – врівноважені і мудрі чоловіки, які вміло уникають конфліктів. Такі хлопці вибудовують дуже міцні та довірливі стосунки з оточенням.

Валерій

Таке ім'я походить з римської культури та означає "міцний" або "той, хто має міцне здоров'я". Валерії відзначаються енергійністю, допитливим розумом і любов'ю до активного способу життя. Вони швидко засвоюють нову інформацію, легко адаптуються до незнайомих умов та вміють щиро радіти дрібницям.

Красиві чоловічі імена, які починаються на "В" / Фото Magnific

Днями ми розповідали про жіночі імена, які починаються на букву "В".